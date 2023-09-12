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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Греф заявил, что курс рубля неоправданно занижен

Глава Сбербанка считает, что по справедливости доллар должен быть в диапазоне 80-85 рублей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Курс рубля неоправданно занижен, его справедливый уровень составляет 80-85 рублей за доллар США, заявил телеканалу "Россия 1" президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"На сегодняшний день курс рубля неоправданно занижен. Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля, мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей. То есть примерно на 10-15 рублей дешевле, чем это есть сегодня", - сообщил он Наиле Аскер-заде в программе "Вести".

"При соответствующих шагах со стороны правительства и нахождения механизма регулирования этой ситуации я думаю, что мы выйдем примерно на такие уровни", - полагает он.

Причины ослабления курса рубля он видит в высоком импорте и оттоке капитала из России.

"Я бы сказал, что здесь не учитываются два фактора. Первый фактор - это резкий рост импорта, который в прошлом году был очень сильно ограничен, и это фактор большого спроса на валюту. И второе - это отток капитала", - отметил Греф.

Что касается экспорта, то доходы от него действительно сократились по сравнению с прошлым годом, так как тогда были высокие цены на эти товары. "Если посмотреть на цены - и на сырье, и на нефть, то в общем мы сейчас находимся в неплохой позиции", - добавил он.

Герман Греф Сбербанк
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