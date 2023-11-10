Сбербанк за 10 месяцев получил 1,262 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк за 10 месяцев 2023 года получил 1 трлн 262,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в октябре - 132,9 млрд рублей (рост к октябрю 2022 года на 8,2%), говорится в сообщении банка.

Сбербанк возобновил раскрытие финансовых результатов год назад. За 10 месяцев 2022 года банк получил 50,1 млрд рублей прибыли по РСБУ, в октябре - 122,8 млрд рублей.

Рентабельность капитала (ROE) за январь-октябрь текущего года составила 25,3%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 10 месяцев 2023 года составили 552 млрд рублей. Существенное влияние на объем резервов в октябре оказало укрепление рубля, отмечает банк. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за январь-октябрь 2023 года составила 1,3%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в три раза.

Чистый процентный доход за 10 месяцев 2023 года вырос на 37,5% - до 1,886 трлн рублей, в октябре - на 35% - до 214,9 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в январе-октябре 2023 года увеличился на 17,4% и составил 575,3 млрд рублей, в октябре - на 6,4% - до 60,5 млрд рублей.

Операционные расходы за 10 месяцев текущего года составили 667,1 млрд рублей, увеличившись на 27%. В октябре этот показатель вырос на 23,1% - до 79,2 млрд рублей.

Отношение расходов к доходам за январь-октябрь 2023 года составило 23,5%.

Базовый и основной капитал снизились за октябрь на 0,2% и составили 4,474 трлн рублей и 4,624 трлн рублей соответственно. Общий капитал вырос на 2,3% за счет заработанной прибыли и составил 5,847 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала на 1 ноября составили 9,9% и 10,3% соответственно, коэффициент достаточности общего капитала - 13%.