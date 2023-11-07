Фармкомпания Moderna построит завод в Китае за $500 млн

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. начала строить свой первый фармацевтический завод в Китае с общим объемом инвестиций 3,6 млрд юаней ($501 млн), сообщает "Синьхуа".

Производственные мощности и центр НИОКР, расположенные в шанхайском районе Миньхан, занимают площадь около 18 га.

Комитет по делам экономики и информатизации города Шанхай, народное правительство района Миньхан и Moderna 5 июля подписали трехстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве. Это позволит укрепить взаимодействие в таких сферах, как инвестиции, НИОКР и коммерциализация биофармацевтической продукции.

Moderna является одним из ведущих мировых разработчиков мРНК-вакцин, специализируется на иммунотерапии рака, занимается НИОКР в области лекарственных препаратов на основе мРНК и технологиями по профилактике заражения вирусами.