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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Правительство Китая запретило госслужащим пользоваться iPhone на работе

Правительство Китая запретило госслужащим пользоваться iPhone на работе
Фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Китайские власти запретили сотрудникам центральных госучреждений использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов на работе, а также проносить их в офис, сообщает The Wall Street Journal.

Данный запрет может оказать негативное влияние на продажи Apple в стране, на долю которой приходится около 19% совокупной выручки техногиганта.

Новые меры стали очередным шагом Китая по сокращению зависимости от иностранных технологий и повышению уровня национальной кибербезопасности.

Ранее власти потребовали от ряда зарубежных компаний хранить собираемые данные исключительно на территории страны, что вынудило таких производителей, как Apple и Tesla, построить дата-центры в Китае.

Кроме того, в 2021 году правительство КНР запретило военным и другим работникам ключевых госведомств пользоваться автомобилями Tesla на фоне опасений из-за потенциальных утечек чувствительной информации.

Китай предпринимает активные усилия по замене иностранных устройств и программного обеспечения отечественными аналогами начиная с 2013 года, когда экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил о том, что американские спецслужбы имеют доступ к базам данных различных государственных и частных структур КНР.

В свою очередь США в январе перестали выдавать местным компаниям лицензии на экспорт технологий по заказу китайской Huawei, а в конце минувшего года Сенат проголосовал за введение запрета на использование чиновниками приложения TikTok, принадлежащего компании из КНР ByteDance.

Apple iPhone Китай
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