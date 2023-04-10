Tesla построит завод по производству аккумуляторов в Шанхае

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Американская Tesla построит крупный завод по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу компании Илона Маска.

Строительство начнется в третьем квартале 2023 года, производство – во втором квартале 2024 года. У компании уже есть автомобильный завод в Шанхае.

Новый объект станет дополнением к заводу в Калифорнии, где также выпускают Megapack, написал Маск в Twitter. Начальные объемы производства составят 10 тыс. аккумуляторов общей емкостью около 40 ГВт•ч в год. Продукция будет поставляться по всему миру.

Аккумуляторы Megapack предназначены для сетевого хранения энергии, а не электромобилей. По данным Tesla, заряда одного такого аккумулятора достаточно для электроснабжения в среднем 3,6 тыс. домов в течение часа.

Котировки акций Tesla на премаркете в понедельник почти не меняются.