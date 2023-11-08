Американская Robinhood в III квартале сократила чистый убыток вдвое

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американская Robinhood Markets, оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке, в третьем квартале сократила чистый убыток более чем вдвое, но выручка не оправдала прогноз аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $85 млн, или 9 центов в расчете на акцию, по сравнению со $175 млн, или 20 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка поднялась на 29% - до $467 млн против $361 млн годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали убыток в 10 центов на акцию при выручке в $480 млн.

Чистый процентный доход Robinhood в минувшем квартале подскочил почти вдвое (на 96%) и достиг $251 млн благодаря повышению процентных ставок.

Между тем доходы от проводимых на платформе транзакций сократились на 11% - до $185 млн, в том числе от торгов с криптовалютами - на 55%, до $23 млн.

Число ежемесячно активных пользователей Robinhood в июле-сентябре упало на 16% относительно того же периода годом ранее и составило 10,3 млн. При этом средняя выручка в расчете на пользователя повысилась на 27% - до $80.

Компания пересмотрела в сторону повышения прогноз операционных расходов на 2023 год - до $2,399-2,439 млрд с ранее ожидавшихся $2,33-2,41 млрд.

Котировки акций Robinhood на дополнительных торгах во вторник упали на 8,2% после публикации отчетности. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла почти на 20% (до $8,7 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq прибавил более 30%.