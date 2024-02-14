Американская Robinhood в 2023 году увеличила выручку на 37%, до рекорда

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американская Robinhood Markets, оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке, зафиксировала чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года против чистого убытка годом ранее, увеличив выручку на 24%; в целом за прошлый год выручка Robinhood выросла до рекорда.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $30 млн, или $0,03 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $166 млн, или $0,19 на акцию, за тот же период предыдущего года.

Квартальная выручка Robinhood выросла до $471 млн с $380 млн годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания зафиксирует чистый убыток в размере $0,01 на акцию при выручке в $455 млн.

Ежемесячно число активных пользователей Robinhood на конец декабря составляло 10,9 млн, что на 4% меньше, чем годом ранее. Средняя выручка в расчете на пользователя повысилась на 23% - до $81.

Чистый процентный доход Robinhood в минувшем квартале увеличился на 41%, до $236 млн, в частности, благодаря повышению процентных ставок.

Доходы от проводимых на платформе транзакций выросли на 8% - до $200 млн, в том числе от торгов криптовалютами - на 10%, до $43 млн, акциями - на 19%, до $25 млн.

По итогам всего 2023 года компания сократила чистый убыток почти вдвое - до $541 млн, или $0,61 на акцию. Годовая выручка Robinhood выросла на 37%, до рекордных $1,87 млрд.

Акции Robinhood подскочили в цене на 10,6% в ходе дополнительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 11,4%.