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Robinhood выкупила свои акции, конфискованные у основателя обанкротившейся FTX

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Американская Robinhood Markets Inc., оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке, выкупила 55,27 млн собственных акций, ранее принадлежавших Emergent Fidelity Technologies - компании основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида.

Robinhood заплатила за этот пакет $605,7 млн, говорится в документах, направленных компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Капитализация Robinhood составляет $10,08 млрд.

Принадлежавший Emergent Fidelity пакет акций после банкротства FTX был конфискован службой судебных приставов США, у которой Robinhood и выкупила их. Сделка была закрыта 31 августа, сообщила компания.

Сам Банкман-Фрид был арестован на Багамах в декабре прошлого года и вскоре был экстрадирован в США. В Штатах ему предъявлены многочисленные обвинения, связанные с крахом FTX.

Акции Robinhood прибавляют в цене 3,1% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 34%.

Robinhood Emergent Fidelity Technologies США FTX
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