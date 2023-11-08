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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Geely начала продажи седана Emgrand в России

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Китайская Geely расширяет модельный ряд продаваемых в России автомобилей С-седана Geely Emgrand, сообщила пресс-служба российского представительства марки (ООО Джили-Моторс").

Модель представлена у официальных дилеров в четырех комплектациях: Standard, Comfort, Luxury и Flagship. Автомобиль предлагается с четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 122 л. с. В комплектациях Standard и Comfort машина доступна с пятиступенчатой механической коробкой передач. Начиная с версии Comfort седан также можно приобрести с классической шестиступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором.

Модельный ряд Geely, помимо седана Emgrand, представлен в России флагманом Geely Monjaro, городским кроссовером Geely Coolray, семейным кроссовером Geely Atlas Pro и спортивным купе-кроссовером Geely Tugella. В дилерской сети бренда в России 172 центра в 86 городах.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Geely в России в январе-сентябре 2023 года выросли в 4 раза, до 57 547 автомобилей. Рыночная доля составила 7,6% против 2,7% годом ранее.

Выручка ООО "Джили-Моторс" в 2022 году, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выросла в 1,8 раза, до 66,6 млрд рублей, чистая прибыль составила 16,8 млрд рублей против убытка 335,1 млн рублей в 2021 году.

Geely Джили-Моторс Китай
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