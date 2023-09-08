"Автотор" начал выпуск китайских коммерческих электромобилей Brock

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" приступил к производству коммерческих электромобилей марки Brock китайской компании Foton, сообщила пресс-служба автозавода.

В производство запущены две модели коммерческих автомобилей с электродвигателями. Это автомобили Brock 75 и Brock 160.

Первый имеет полную массу 7,5 тонны, литий-железо-фосфатный тип батареи емкостью 81 кВт.ч, максимальную мощность двигателя - 115 кВт. Пробег на одной зарядке с постоянной скоростью составит 300 км, время быстрой зарядки - 2 часа.

Второй обладает полной массой 16 тонн, литий-железо-фосфатным типом батареи емкостью 246 кВт.ч. У грузовика максимальная мощность двигателя 160 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью - 300 км, время быстрой зарядки - 2 часа.

Эти модели подготовлены для оснащения широкой гаммой универсальных и специальных надстроек, включающих бортовые платформы, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и др.

Общий объем инвестиций "Автотора" в данную производственную линию составил более 130 млн рублей.

В августе "Автотор" начал выпускать коммерческие автомобили китайской Jiangling Motors Corporation (JMC). Завод производит три модели JMC с дизельными двигателями.

Компания Foton Motor со штаб-квартирой в Пекине была основана в 1996 году, является одним из ведущих производителем коммерческих автомобилей в мире. За 25 лет компания выпустила 10 млн коммерческих автомобилей.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних также был прекращен в прошлом году. С начала текущего года автопроизводитель загружает мощности при участии китайских партнеров. Сейчас на "Автоторе" помимо Brock также собираются автомобили китайских BAIC, Kaiyi, SWM и JMC.