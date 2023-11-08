ЦБ призвал брокеров предупреждать о рисках вложений в иностранные акции

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Брокеры должны предупреждать инвесторов о рисках вложений в иностранные бумаги, даже дружественных стран, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы считаем, что действительно есть определенные риски и от вложений в ценные бумаги даже дружественных стран, потому что это риски другой юрисдикции. То есть это дополнительные риски. И тем не менее мы считаем, что неквалифицированные инвесторы в определенных случаях могут иметь доступ для диверсификации своих вложений", - сказала Набиуллина журналистам в кулуарах форума Finopolis.

"Но, конечно, здесь очень важно работать над информированием об этих рисках. Мы предупреждаем брокеров, чтобы они информировали потенциальных инвесторов", - добавила она.

ЦБ будет внимательно следить за всеми рисками рынка капитала для неквалифицированных инвесторов, отметила Набиуллина.