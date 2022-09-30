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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

ЦБ издаст указание о запрете неквалам покупать "недружественные" акции

ЦБ издаст указание о запрете неквалам покупать "недружественные" акции
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует закрепить запрет неквалифицированным инвесторам покупать ценные бумаги эмитентов из "недружественных" стран с 1 января 2023 года, объявленный в начале сентября через предписание брокерам, на уровне указания регулятора.

Проект указания ("О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов") опубликован в пятницу на сайте ЦБ. Предложения и замечания к нему принимаются по 13 октября включительно.

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Банк России
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