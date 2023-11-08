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Virgin Galactic сократит штат из-за неопределенности на рынках капитала

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона уведомила всех сотрудников о "стратегической корректировке" своих ресурсов и связанным с этим сокращением штата в целях поддержки выпуска космолетов Delta, говорится в пресс-релизе Virgin Galactic.

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В сообщении сотрудникам, текст которого приводится в пресс-релизе, глава компании Майкл Колглезьер не уточнил масштабы увольнений, но обосновал их неопределенностью на рынках капитала.

Virgin Galactic обещает раскрыть детали новых мер в ходе конференции по результатам третьего квартала в среду.

Летом руководство компании отмечало, что проектирование космолетов Delta планируется завершить в 2023 году. Их тестирование запланировано на 2025 год, начало коммерческой эксплуатации - на 2026 год.

Акции Virgin Galactic дешевеют на 2,9% в ходе предварительных торгов в среду.

Virgin Galactic Ричард Брэнсон
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