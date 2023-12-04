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Акции Virgin Galactic дешевеют на отказе Брэнсона инвестировать в компанию

Акции Virgin Galactic дешевеют на отказе Брэнсона инвестировать в компанию
Миллиардер Ричард Брэнсон
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил Financial Times, что не планирует инвестировать больше средств в свою аэрокосмическую компанию Virgin Galactic, основанную им в 2004 году.

"У нас не так много денег после пандемии коронавируса, а у Virgin Galactic есть около $1 млрд. Мне кажется, у компании достаточно средств, чтобы справиться со всем самостоятельно", - сказал он.

В первом квартале текущего финансового года Virgin Galactic получила больший, чем ожидалось, чистый убыток, а ее выручка не оправдала ожидания рынка.

Акции Virgin Galactic дешевеют на 11% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года капитализация компании упала на треть, до $935,3 млн, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 19,7%.

Virgin Galactic Ричард Брэнсон
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