Forbes сообщил о начале подготовке "Делимобиля" к IPO на "Мосбирже"

Фото: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Каршеринговый сервис "Делимобиль" начал консультации с банками о возможном проведении IPO на "Мосбирже" весной 2024 года, сообщил Forbes со ссылкой на источники.

По данным одного из них, размещение может состояться во II квартале, так как подготовка сделки может занять около 5 месяцев.

Другой источник утверждает, что сделка запланирована на I квартал.

Цель привлечения денег - закупка 7 тысяч автомобилей.

В пресс-службе "Делимобиля" от комментариев отказались.

В сентябре 2023 года гендиректор компании Елена Бехтина говорила, что "Делимобиль" сохраняет планы IPO, а приоритетной площадкой для этого является "Московская биржа".

"IPO для нас краткосрочная, максимум среднесрочная перспектива, которую мы рассматриваем. Я бы даже сказала краткосрочная", - говорила она в эфире семинара Cbonds "Интервью с эмитентом ООО Каршеринг Руссия", отмечая, что под краткосрочной перспективой подразумевается, скорее всего, год.

"Делимобиль" работает с 2015 года. Автопарк сервиса насчитывает около 22 тысяч автомобилей, доля компании на российском рынке каршеринга - около 50%. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону.

В 2021 году холдинговая компания "Делимобиль" - Delimobil Holding S.A. - готовила IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже с параллельным листингом в Москве, однако в последний момент оно было отложено.

Основным бенефициаром Delimobil Holding является Винченцо Трани, в число акционеров также входит структура "ВТБ Капитал".