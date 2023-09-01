"Делимобиль" сохраняет планы провести IPO в течение года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Каршеринговый сервис "Делимобиль" сохраняет планы получить статус публичной компании, при этом приоритетной площадкой для IPO является "Московская биржа", сказала гендиректор ООО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") Елена Бехтина.

"Мы видели и видим себя публичной компанией. IPO для нас краткосрочная, максимум среднесрочная перспектива, которую мы рассматриваем. Я бы даже сказала краткосрочная", - сказала на семинаре Cbonds "Интервью с эмитентом ООО Каршеринг Руссия".

Под краткосрочной перспективой Бехтина подразумевает скорее год, ответила она на уточняющий вопрос.

"С точки зрения рынка, скорее мы рассматриваем "Московскую биржу"", - сообщила Бехтина.

В свою очередь, CFO компании Наталья Борисова отметила, что в рамках подготовки к IPO "Делимобиль" планирует разрабатывать дивидендную политику.

Проект "Делимобиль" запущен в 2015 году. Сейчас сервис работает в Москве, Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону.

На 30 июня в парке компании было около 22 тысяч автомобилей, доля "Делимобиля" на российском рынке каршеринга составляет около 50%.

В настоящее время ООО "Каршеринг Руссия" преобразуется в АО.

В мае 2022 года в интервью "Интерфаксу" основной бенефициар и основатель "Делимобиля" Винченцо Трани говорил о возможности проведения IPO в течение двух лет.

До этого, в 2021 году холдинговая компания "Делимобиль" - Delimobil Holding S.A. - готовила IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже с параллельным листингом в Москве, однако в последний момент оно было отложено.