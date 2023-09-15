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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

"Делимобиль" предупредил инвесторов о рисках для бизнеса из-за сбоев в геолокации

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Каршеринговый сервис "Делимобиль" включил в перечень региональных рисков, которые он перечисляет в своей финансовой отчетности, перебои в работе геолокации и связи.

"В 2023 году выросли риски, связанные с нарушением работы геолокации и связи. Для митигации этих рисков менеджментом компании был предпринят ряд мер, направленных на адаптацию пользовательских приложений", - говорится в отчете за первое полугодие 2023 года ООО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль").

В ответ "Делимобиль" внедрил в приложение возможность найти и забронировать автомобиль по номеру, если геолокация машины отражается некорректно; также компания доработала механизмы геолокации для увеличения точности отображения машин на карте.

С весны 2022 года в Москве наблюдаются проблемы с геолокацией в сервисах заказа такси, каршеринга, доставки. Главным образом они фиксируются в центре столицы. Официальных подтверждений применения средств, подавляющих или искажающих связь или навигацию, какие-либо российские ведомства и регуляторы не делали.

Делимобиль Каршеринг Руссия Москва
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