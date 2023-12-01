Российское юрлицо "Делимобиля" получит статус ПАО

Компания готовит дополнительное размещение 30% акций по открытой подписке

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - АО "Каршеринг Руссия", основное юрлицо каршеринга "Делимобиль", готовится получить статус ПАО и планирует провести дополнительное размещение акций по открытой подписке.

Такое решение принял 1 декабря единственный акционер "Каршеринг Руссия" - Delimobil Holding S.A., сообщило АО на ленте раскрытия.

Холдинговая компания "Делимобиля" приняла решение о дроблении акций АО "Каршеринг Руссия", в результате чего 10 млн акций компании конвертируются в 160 млн штук. Их номинальная стоимость составит 0,000625 рубля (ранее она составляла 0,01 рубля).

Параллельно было принято решение об увеличении уставного капитала "Каршеринг Руссия" через размещение дополнительных 48 млн акций по открытой подписке, а также о получении акционерным обществом статуса публичного.

Если будет размещен весь указанный объем дополнительных акций, то уставный капитал компании вырастет на 30%. Цена размещения будет установлена советом директоров не позднее начала размещения ценных бумаг.

В пресс-службе "Делимобиля" сказали "Интерфаксу", что принятые решения - "технический момент для гибкости при принятии решений в будущем в рамках различных сценариев развития компании", отказавшись раскрывать конкретные планы.

"Делимобиль" был запущен в 2015 году, компания предоставляет услуги каршеринга в Москве,Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Аудитория проекта превышает 9 млн зарегистрированных пользователей, автопарк - более 25 тысяч машин.

По итогам 9 месяцев 2023 года выручка "Делимобиля" составила 12,3 млрд рублей, чистая прибыль - 1,1 млрд рублей.

На октябрь 2021 года бенефициарным владельцем 68,22% Delimobil Holding являлся Винченцо Трани, через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96%), Mikro Fund (16,89%), а также D-Mobility Worldwide A.S. (13,37%). В число акционеров холдинговой структуры также на тот момент входил Nevsky Property Finance Ltd. (13,39%), аффилированная с группой ВТБ.

В 2021 году Delimobil Holding S.A. планировал IPO на NYSE с параллельным листингом в Москве, однако сделка была отложена в последний момент.

В сентябре 2023 года гендиректор "Делимобиля" Елена Бехтина говорила, что компания сохраняет планы IPO, а приоритетной площадкой для этого является "Московская биржа".

"IPO для нас краткосрочная, максимум среднесрочная перспектива, которую мы рассматриваем. Я бы даже сказала краткосрочная", - говорила она в эфире семинара Cbonds "Интервью с эмитентом ООО Каршеринг Руссия", отметив, что под краткосрочной перспективой подразумевается, скорее всего, год.

В октябре "Каршеринг Руссия" было преобразовано из ООО в АО.

В начале ноября Forbes со ссылкой на источники сообщал о том, что "Делимобиль" начал консультации с банками о возможном проведении IPO на "Мосбирже" весной 2024 года.