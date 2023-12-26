AstraZeneca купит китайскую Gracell за $1,2 млрд

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Шведско-британская AstraZeneca сообщила, что договорилась о покупке китайской биофармацевтической Gracell Biotechnologies за $1,2 млрд.

AstraZeneca выплатит $1 млрд сразу и еще $200 млн при достижении определенной регуляторной цели.

Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2024 года. Благодаря ей шведско-британская компания рассчитывает укрепить позиции в области клеточной терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Gracell станет 100%-ным дочерним предприятием AstraZeneca с операциями в Китае и США.