"Южуралзолото" ограничила объем IPO 5% на фоне дефицита емкости рынка

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) не исключает SPO в будущем, но пока ограничила объем IPO на фоне дефицита емкости рынка.

"Идеи такие (провести SPO - ИФ) есть, мы думаем и обсуждаем", - ответил финансовый директор ЮГК Артем Клецкин на телеконференции Market Power на вопрос о возможности доразмещения бумаг.

9 ноября ЮГК официально объявила о намерении провести IPO на "Мосбирже", инвесторам планируется предложить до 5% акций. Альфа-банк определил индикативный диапазон стоимости 100% акций ЮГК в 140,5-170,8 млрд рублей, исходя из этого, компания сможет привлечь в ходе размещения 7-8,5 млрд рублей.

"Почему 5%? - рассуждает Клецкин. - Потому что нет емкости рынка, то есть раньше сделки были сотни миллионов долларов, а сейчас Astra, Henderson - 3-3,5 млрд (рублей - ИФ), то есть нет большого количества институциональных инвесторов и есть физики, которые, бесспорно, очень активные, но пока это не сотни миллионов долларов".

"Если сделка маленькая, то понятно, что может быть какой-то следующий шаг, - продолжает он. - То есть пока, наверное, об этом говорить преждевременно, нет решений, посмотрим, какой рынок, сейчас в целом в системе большой лимит турбулентности, мы это все прекрасно понимаем. Но такие долгосрочные планы мы внутри обсуждаем".

План компании - выйти на рынок и увидеть рост курса акций на горизонте 9-12 месяцев. "У нас есть план повышения капитализации, мы даже об этом думаем, который мы по плану должны в декабре принять и системно уже работать по повышению капитализации, в том числе с физиками", - добавил Клецкин.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, входит в топ-10. Группа ведет добычу в России в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Владельцем ЮГК с близкой к 100% долей является Константин Струков.