ЦБ отметил дальнейшее снижение объема трансграничных переводов в III квартале

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Объем совокупных трансграничных переводов в третьем квартале 2023 года продолжил снижаться, прежде всего за счет доллара и евро, и составил 718 млрд рублей против 823 млрд во II квартале, говорится в обзоре рисков финансовых рынков на сайте Банка России.

При этом снижение совокупного объема переводов с начала года (1,2 трлн рублей в I квартале 2023 года) составило около 40%.

Объем валютных трансграничных переводов физлиц в III квартале снизился до $4,8 млрд, что на $2,7 млрд (или на 36%) меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Объем переводов в евро снизился более чем в два раза - на $1,7 млрд, и составил $1,4 млрд. При этом доля переводов в дружественные страны в III квартале выросла на 6,3 п.п. - до 67,7%, по сравнению с предыдущим кварталом.

Рублевые трансграничные переводы физических лиц в III квартале 2023 года выросли на 49 млрд рублей, до 267 млрд рублей по сравнению со II кварталом 2023 г. Однако их объем был существенно меньше, чем в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года, отмечает ЦБ.

Доля рублевых переводов в дружественные страны в III квартале 2023 года выросла на 14,9 п.п. - до 83,6%, по сравнению с предыдущим кварталом. В целом рублевые переводы физических лиц связаны преимущественно с импортом и оплатой зарубежных покупок россиянами. Однако часть переводимых средств может направляться на осуществление зарубежных инвестиций, в том числе в финансовые инструменты, говорится в обзоре.

Совокупные трансграничные переводы физлиц - резидентов России через банки в I-III кварталах 2023 года составили 2,76 трлн рублей, через платежные системы - 300 млрд рублей, с использованием электронных денежных средств - 30 млрд рублей.

Средняя ежеквартальная доля переводов физических лиц - резидентов через банки в I-III кварталах 2023 года выросла на 7,2 п.п. - до 82,1% по сравнению с 2022 г. Доля переводов физлиц - нерезидентов через банки и платежные системы снизилась на 7,1 п.п. - до 8,2%.