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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

ЦБ РФ зарегистрировал новую систему международных переводов Kwikpay

ЦБ РФ зарегистрировал новую систему международных переводов Kwikpay
Фото: "Интерфакс"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал новую международную платежную систему Kwikpay, говорится на сайте регулятора.

Система была внесена в реестр ЦБ 25 августа, ее оператором является ООО "Трубная СИВ". По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в Москве в 2019 году, бенефициаром выступает Ирина Хелльмих.

Согласно данным на сайте платежной системы, ее пользователям доступны трансграничные переводы в Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Азербайджан, Армению, Турцию и еще 32 страны.

Kwikpay стала второй платежной системой, которую ЦБ зарегистрировал в этом году. В апреле 2023 года регулятор внес в реестр систему "dengi.ru", оператором которой является казанский "Банк 131". Кроме этого, в марте сменился оператор системы "Астрасенд". На момент регистрации системы в октябре 2022 года оператором выступал "Инкахран", затем им стал банк "Соколовский" (по итогам первого полугодия 2023 года банк занимает 284-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100").

Банк России ЦБ РФ Kwikpay
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