НСПК будет сотрудничать в части переводов и платежей с системами стран ЕАЭС и СНГ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) планирует развивать сотрудничество с платежными системами стран ЕАЭС и СНГ в части P2P-переводов (peer-to-peer) и оплаты покупок, говорится в стратегии развития компании на 2023-2024 годы.

"Расширение и развитие возможностей партнерства с платежными системами, действующими в странах ЕАЭС и СНГ, включая совершение безопасных Р2Р-переводов в странах ЕАЭС и СНГ, снятие денежных средств в банкоматах и оплату покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том числе на популярных ресурсах в информационно телекоммуникационной сети "Интернет"", - перечисляются цели в стратегии.

Кроме того, в рамках международного развития НСПК планирует запустить сервис трансграничных переводов и платежей в Системе быстрых платежей (СБП), а также продолжит работу по расширению сети приема карт "Мир" за рубежом.

До конца 2023 года Банк России намерен провести межсистемную интеграцию СБП с аналогичными системами в нескольких странах ЕАЭС, сообщалось ранее без уточнения, с системами каких именно стран.

"Очень показательный был 2022 год, мы увидели, что те страны, которые к нам лояльны и дружественны, они готовы делать интеграцию с нашей Системой быстрых платежей и на их стороне тоже осуществлять такие платежи. Поэтому мы тоже в эту историю идем, и это не только ближайшие страны, на самом деле, и более дальние", - сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме в четверг.