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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Валютные трансграничные нетто-переводы физлиц в I квартале снизились на $388 млн

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года объемы валютных трансграничных нетто-переводов средств физических лиц снизились по сравнению с IV кварталом 2023 года на $388 млн, до $5,13 млрд, доля валют дружественных стран почти не изменилась и составила 16%, сообщается в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Объем рублевых трансграничных переводов в I квартале также снизился - до 294,4 млрд рублей по сравнению с 308,8 млрд рублей в IV квартале прошлого года. Доля трансграничных переводов рублей в дружественные страны в I квартале увеличилась на 8,4 процентного пункта относительно предыдущего квартала и составила 82,9%.

При этом физлица продолжают переводить валютные и рублевые средства в другие страны в бОльших объемах, чем до 2022 года, что усиливает риски в случае введения недружественными странами ограничений на данные активы, сказано в докладе.

Кроме того, физические лица стали больше накапливать валютных средств на депозитах в банках-нерезидентах: в январе-феврале 2024 года их пополнили на 264,1 млрд рублей, что на 25% больше, чем в ноябре-декабре 2023 года. Накопление средств на депозитах в иностранных банках сопровождалось снижением валютных депозитов в российских банках на 78,3 млрд рублей, отмечает ЦБ.

В целом показатель сбережений граждан в иностранных финансовых инструментах и иностранных финансовых институтах с исключением валютной переоценки в январе-феврале 2024 года снизился на 0,1 п.п., до 18,4%, валютизация сбережений - на 0,3 п.п., до 24,2%.

Размер рублевых депозитов физлиц в январе-феврале 2024 года вырос на 911 млрд рублей (68,2% от всех притоков в инструменты), до 44,51 трлн рублей, что на 1 марта 2024 года составляет 45% от всех вложений граждан.

ЦБ РФ Банк России
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