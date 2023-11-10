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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

"Инарктика" за 9 месяцев увеличила выручку на 10%, продажи - на 6%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели в России, за 9 месяцев 2023 года составила 20 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщает компания со ссылкой на неаудированную управленческую отчетность.

EBITDA снизилась на 9%, до 9,028 млрд рублей, EBITDA margin - до 45% с 55% годом ранее.

За 9 месяцев компания реализовала 20,3 тысячи тонн продукции, что на 6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Компания также сообщила, что биомасса рыбы в воде к концу сентября 2023 года составила 33,7 тысячи тонн, что на 12% больше, чем на аналогичный период 2022 года.

Рост выручки в компании объяснили увеличением объемов продаж и средней цены. Снижение EBITDA связано с высокой базой за 9 месяцев 2022 года.

Как заявил гендиректор "Инарктики" Илья Соснов,в этом году российский рынок красной рыбы не только восстановился, но и начал уверенно расти в объемных и стоимостных показателях. "В мире также наблюдается позитивная динамика - темпы роста спроса превышают динамику роста предложения", - сказал он.

По словам Соснова, компания будет увеличивать свою долю в сегменте охлажденной рыбы на фоне снижения предложения.

"На данный момент мы уже занимаем 21% российского рынка аквакультуры в натуральном выражении", - уточнил он, отметив, что увеличение биомассы на 12% в годовом выражении подкрепляет потенциал роста в будущие периоды.

Глава компании также заявил, что "Инарктика" продолжает реализацию стратегии роста и вертикальной интеграции.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.

Как сообщалось, в 2022 году компания реализовала 25,6 тысячи тонн рыбы (24,5 тысячи тонн в Мурманской области, 1,1 тысячи тонн - в Карелии) против 27,9 тысячи тонн в 2021 году. В первом полугодии этого года реализация снизилась до 13,68 тысячи тонн с 15,745 тысячи тонн за аналогичный период 2022 года.

Инарктика Баренцево море Мурманская область Карелия Илья Соснов
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