Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 3%

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в 2023 году ожидается на уровне 3%, что выше ранее сделанных прогнозов, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии, которое в пятницу проходит в Бресте.

"По этому году ожидаем рост экономики РФ на 3%. Это очень хорошие цифры, это лучше наших августовских оценок (2,8% - ИФ)", - заявил министр.

Как сообщалось, по оценке Минэкономразвития, за январь-сентябрь 2023 года ВВП РФ вырос на 2,8%, в том числе в сентябре рост составил 5,2% в годовом выражении.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП РФ в 2023 году на 2,8%. ЦБ в конце октября повысил свой прогноз роста этого показателя в текущем году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,7%.