ЮГК оценена для IPO в диапазоне 110-120 млрд рублей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Индикативный ценовой диапазон IPO группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК) установлен на уровне 55-60 копеек за одну акцию, что соответствует оценке компании в 110-120 млрд рублей.

Как сообщила ЮГК, сбор заявок от инвесторов начинается в понедельник и продлится до 21 ноября.

К настоящему моменту компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO более чем на 50% от ожидаемого объема предложения.

9 ноября ЮГК объявила о планах провести IPO на "Мосбирже", инвесторам предложат до 5% акций. Альфа-банк определил индикативный диапазон стоимости 100% акций ЮГК в 140,5-170,8 млрд рублей, исходя из этого, компания сможет привлечь в ходе размещения 7-8,5 млрд рублей.

"Южуралзолото" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Группа ведет добычу в России в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Владельцем ЮГК с близкой к 100% долей является Константин Струков.