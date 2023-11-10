Часть антикризисных корпоративных мер в РФ продлят лишь на полгода

Некоторые меры вообще не будут продлевать, сообщил источник "Интерфакса"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ согласилось не продлевать на 2024 год право компаний избирать советы директоров на трехлетний срок, рассказал знакомый с ходом обсуждения источник "Интерфакса".

Дискуссия в правительстве связана с наличием предложений о продлении на 2024 год действия ряда временных корпоративных правил, которые принимались летом 2022 г. на фоне введения в отношении России западных санкций из-за военной операции на Украине, а затем были продлены на 2023 год. Изначально законопроект о пролонгации ряда антикризисных мер подготовило Минэкономразвития, но в итоге аналогичный законопроект в Госдуму внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым.

В результате обсуждения с участием заинтересованных ведомств правительство РФ согласилось отказаться от идеи продления на 2024 год права компаний избирать советы директоров на три года, рассказал источник.

По его словам, кроме того, правительство согласилось ограничиться продлением на шесть месяцев, а не на год, как планировалось изначально, права компаний иметь "усеченный" состав совета директоров в случае выбытия из него более половины состава, если в нем осталось не менее трех человек. Аналогично решено продлить только до 1 июля 2024 года право компаний, подпавших под зарубежные санкции, не формировать совет директоров вовсе.

Также согласовано продление только на шесть месяцев действия повышенных требований к размеру пакета акций у инвестора, желающего запросить документы у компании или оспорить ее сделки, действия АО или членов его совета директоров. По общему правилу эта возможность есть у держателя 1% акций компании, но с 2022 года для этих действий требуется пакет от 5%.

По словам источника, при принятии решения была учтена позиция Банка России.

Ранее ЦБ РФ критиковал идею пролонгации упомянутых правил. В частности, регулятор обращал внимание, что неблагоприятные последствия повышенных требований к минимальному размеру пакета акций для запроса документов и оспаривания сделок компании распространяется не только на "недружественных" лиц, но и на резидентов и акционеров из "дружественных стран".

Также в ЦБ РФ подчеркивали, что право избирать совет директоров на три года "критически ограничивает возможности акционеров участвовать в управлении обществом", а право компании отказаться от образования совета директоров и возможность совета директоров продолжать работу в усеченном составе существенно препятствуют интересам акционеров и эффективному стратегическому управлению обществом.