Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Компаниям предлагают продлить на 2024 год право на "усеченный" совет директоров

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Право компаний иметь "усеченный" состав совета директоров в случае выбытия из него более половины состава предлагается продлить на 2024 год, говорится во внесенном в Госдуму законопроекте.

Документ №444871-8 размещен в электронной базе документов нижней палаты парламента. Соответствующие поправки предложил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

В 2022 году в законодательство были внесены изменения, которые позволили советами директоров компаний до конца 2023 года функционировать в усеченном составе, если в них осталось не менее трех человек. Согласно проекту, это право будет продлено до конца 2024 года.

Аналогично - до конца 2024 года - продлевается право компаний, попавших под зарубежные санкции, не формировать совет директоров вовсе. В таком случае функции совета директоров осуществляет коллегиальный исполнительный орган такого общества (при наличии), а в его отсутствие - единоличный исполнительный орган компании.

Кроме того, законопроект продлевает еще на год возможность для АО избрать совет директоров со сроком полномочий в три года.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на нефть растут на новостях об ограничении экспорта топлива из России

Цены на нефть растут на новостях об ограничении экспорта топлива из России

Предложено не продлевать право ЦБ определять данные о банках, которые можно не раскрывать

Предложено не продлевать право ЦБ определять данные о банках, которые можно не раскрывать

Руперт Мердок отойдет от руководства Fox Corp. и News Corp.

Руперт Мердок отойдет от руководства Fox Corp. и News Corp.

Закупок зерна в госфонд в России в этом году не будет

Закупок зерна в госфонд в России в этом году не будет

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 30%, максимума с 2003 года

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 30%, максимума с 2003 года

В правительстве озабочены сокращением в экономике числа 30-39-летних работников

Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд

GM приостановила работу завода в Канзасе и временно уволила 2 тыс. человек

GM приостановила работу завода в Канзасе и временно уволила 2 тыс. человек

В Минфине допустили закрепление взноса для сделок "на выход" на уровне 15%

Росимущество стало владельцем 100% "Волжского оргсинтеза"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });