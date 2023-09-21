Компаниям предлагают продлить на 2024 год право на "усеченный" совет директоров

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Право компаний иметь "усеченный" состав совета директоров в случае выбытия из него более половины состава предлагается продлить на 2024 год, говорится во внесенном в Госдуму законопроекте.

Документ №444871-8 размещен в электронной базе документов нижней палаты парламента. Соответствующие поправки предложил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

В 2022 году в законодательство были внесены изменения, которые позволили советами директоров компаний до конца 2023 года функционировать в усеченном составе, если в них осталось не менее трех человек. Согласно проекту, это право будет продлено до конца 2024 года.

Аналогично - до конца 2024 года - продлевается право компаний, попавших под зарубежные санкции, не формировать совет директоров вовсе. В таком случае функции совета директоров осуществляет коллегиальный исполнительный орган такого общества (при наличии), а в его отсутствие - единоличный исполнительный орган компании.

Кроме того, законопроект продлевает еще на год возможность для АО избрать совет директоров со сроком полномочий в три года.