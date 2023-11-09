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В Банке России рекомендовали "СПБ бирже" искать новые ниши

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Собственники и менеджмент "СПБ биржи" столкнутся с серьезным вызовом относительно долгосрочной жизнеспособности торговой площадки, им нужно находить новые ниши, где они смогут найти конкурентное преимущество, считает первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Он сказал об этом журналистам на Finopolis.

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Минфин США 2 ноября внес "СПБ биржу" в SDN List. После этого объявления торги иностранными и российскими бумагами на бирже были остановлены.

"СПБ биржа концентрировалась на торговле иностранными ценными бумагами. И вы знаете, что в этом смысле даже полная концентрация деятельности на иностранных ценных бумагах только дружественных государств не до конца помогает в этой ситуации, потому что наши партнеры очень осторожно относятся к взаимодействию с теми компаниями, которые находятся под санкциями", - заявил первый зампред ЦБ.

"Я думаю, что перед акционерами, менеджментом СПБ биржи будет очень серьезный вызов относительно долгосрочной жизнеспособности данного института, им нужно будет находить какие-то новые ниши, понимать, где они смогут найти конкурентное преимущество, как это было с торговлей иностранными ценными бумагами", - сказал он, добавив, что у акционеров биржи есть задумки на этот счет.

SDN List Владимир Чистюхин СПБ биржа Банк России США
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