В Думе предложили налоговые льготы для подсанкционных владельцев акций иностранных компаний

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты предлагают в 2024-2025 гг. не взимать налог на прибыль с доходов, полученных от продажи акций иностранных организаций в связи с уменьшением уставного капитала, если налогоплательщик владеет не менее 50% капитала этой иностранной компании.

Для льготы владелец компании должен быть ее собственником более года (365 дней) и на момент продажи акций находиться под санкциями.

Поправка внесена в законопроект (№448566-8), рассматриваемый в парламенте в рамках бюджетного пакета.

"Не облагаются налогом доходы, полученные в виде положительной разницы, образовавшейся в результате превышения стоимости имущества, имущественных прав, которые получены при погашении номинальной стоимости акций в связи с уменьшением уставного капитала иностранной организации, определенной по официальному курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату такого погашения акций, над ценой приобретения соответствующих акций по данным налогового учета налогоплательщика, при условии, что налогоплательщик в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50%-м вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) такой иностранной организации", - говорится в поправках.

Данное положение применяется к доходам, полученным в 2024-2025 годах налогоплательщиком, в отношении которого на дату погашения номинальной стоимости акций введены санкции, уточняется в законопроекте.

"Это продолжение работы с бизнесом по мерам поддержки. Наши компании, которые имеют за рубежом деятельность, хотят вывести оттуда активы в РФ, и выяснилось, что при наличии запретов на финансовые операции, операции с ценными бумагами, они не могут ни дивиденды выплатить, ни продать эти акции. Поэтому единственным фактическим вариантом является уменьшение уставного капитала тех зарубежных организаций. Но при уменьшении уставного капитала наше национальное законодательство говорит о том, что они будут обязаны уплатить налог с курсовой разницы, вот этой номинальной стоимости акций. Предлагается вот ту курсовую разницу (налогом на прибыль - ИФ) не облагать", - поясняла ранее суть поправки первый зампред комитета по бюджету Ольга Ануфриева.

Документ планируется рассмотреть в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 14 ноября.