ЦБ РФ надеется, что инвесторы смогут продать иностранные бумаги на "СПБ бирже"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Банк России и "СПБ биржа" анализируют последствия введенных санкций против торговой площадки, регулятор надеется, что инвесторы смогут продать иностранные бумаги до конца срока действия лицензии OFAC, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Сейчас в первую очередь "СПБ биржа" и мы в определённой степени анализируем последствия принятых решений. Пока я хочу сказать, что благодаря тому, что "СПБ биржа" продолжала все это время работать, многие инвесторы успели спокойно выйти из иностранных ценных бумаг. Было продано за период с марта 2022 года, по-моему, на 4 с чем то миллиарда. Это хороший показатель, который говорит о том, что люди понимают риски. И там осталось не так много на руках по сравнению с тем, что было", - сказал Мамута журналистам в кулуарах форума Finopolis.

"С учетом принятого решения, вы знаете, что там ещё есть определённый отлагательный период до конца января, проводится соответствующий анализ. Но в принципе все, кто хотят выйти, смогут продать с учётом соответствующих сроков. Мы на это надеемся, но соответствующий анализ еще проводится", - добавил он.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внесло "СПБ биржу" в санкционный список. После этого объявления торги иностранными и российскими бумагами на бирже были приостановлены.

Также OFAC выпустил стандартную для таких случаев лицензию на выход из ценных бумаг "СПБ биржи" в срок до 31 января 2024 года.

Торги иностранными бумагами приостановлены для проведения комплаенс-процедур, консультации с российскими и иностранными контрагентами займут не менее семи рабочих дней, сообщила биржа 6 ноября.

Торги российскими бумагами "СПБ биржа" возобновила 3 ноября.