Британские банки отмечают рост просрочек по ипотеке

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Доля британских банков, сообщивших о росте числа просрочек по ипотеке, в третьем квартале 2023 года достигла максимума за 14 лет, пишет Financial Times со ссылкой на обзор Банка Англии.

Как отмечается в обзоре, 43% банков наблюдали увеличение числа просрочек по ипотеке в июле-сентябре против 30,9% кварталом ранее. Это максимум со второго квартала 2009 года.

В то же время доля несвоевременных платежей в общем объеме выданных ипотечных кредитов составляет всего 1%, тогда как в самый сложный период финансового кризиса 2009 года показатель достигал 3,6%.

Банки, принявшие участие в регулярном опросе британского ЦБ, также указали на сокращение спроса на кредиты на покупку недвижимости и ухудшение их доступности.