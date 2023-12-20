Доходность гособлигаций США снижается на данных о британской инфляции

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Доходность казначейских облигаций США опускается в среду после того, как данные о ноябрьской инфляции в Великобритании подтвердили глобальный тренд на замедление темпов роста потребительских цен.

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в ходе торгов на 3,6 базисного пункта (б.п.), составив 3,896%. Показатель для 2-летних бумаг понизился на 5,1 б.п., до 4,39%, 30-летних облигаций - на 2,4 б.п, до 4,019%.

Потребительские цены в Великобритании в ноябре выросли на 3,9% в годовом выражении, сообщило 20 декабря Национальное статистическое управление (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 4,6% в октябре и обновила минимум с сентября 2021 года. Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали снижения темпов роста цен до 4,4%.

"Ралли на рынке гособлигаций продолжилось в последние сутки, поскольку инвесторы сохраняют уверенность в том, что центробанки вскоре приступят к снижению процентных ставок, несмотря на заявления некоторых представителей руководства регуляторов в последние дни", - написал стратег Deutsche Bank Генри Аллен.

Когда доходность гособлигаций снижается, их цена растет.

Рынок оценивает вероятность сохранения ключевой процентной ставки Федрезерва на прежнем уровне в январе в 87,6%. Шансы на снижение ставки в марте, по мнению инвесторов, составляют около 81%, тогда как еще месяц назад оценка не превышала 27%.