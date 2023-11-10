Тинькофф банк планирует принять участие в пилоте цифрового рубля

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Тинькофф банк планирует принять участие в пилотном проекте тестирования цифрового рубля, войдет в него по мере роста оборотов, сообщил глава банка Станислав Близнюк.

"Сначала все научатся, покажут, как это работает, потом мы присоединимся", - сказал Близнюк журналистам в кулуарах форума Finopolis.

"Когда там появятся объемы и обороты, тогда мы подключимся", - отметил он.

По его словам, саму технологию банк протестировал, сейчас вопрос в развитии проекта.

"Для масштабирования мы ждем, когда будет явный сигнал и от регулятора, и от рынка, что, действительно, цифровых рублей много, а не что это пока коллекционные монетки, которые можно собирать", - заявил глава Тинькофф банка.

При этом он не ответил на вопрос, планирует ли кредитная организация присоединяться ко второй или третьей группе банков - участников пилота цифрового рубля.

Актуальным вопросом, по мнению Близнюка, является тема популяризации цифрового рубля.

"Важная задача - это понять, как сделать этот сервис популярным. Потому что если сервис непопулярный и там будет всего лишь, например, 100 млн цифровых рублей и 15 тысяч пользователей, то он не взлетит. Если это будет как СБП (Система быстрых платежей - ИФ), где 60-70% всего населения пользуется ежемесячно, ежеквартально, то он популярный, сразу меняет наш образ жизни, и куча бизнес-процессов меняется, продукций новых появляется", - сказал он.

Цифровой рубль

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме Friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 13 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду и ее возврат. Ожидается, что в 2024 году к пилоту присоединится вторая группа банков из 15 участников.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года. Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. При этом объем пополнения кошелька цифрового рубля за счет средств, размещенных на банковских счетах, ограничен суммой 300 тыс. рублей в месяц. Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей, сообщал ЦБ.