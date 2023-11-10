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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Nissan к 2026 году выведет на рынок Китая 4 новые модели электромобилей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan к 2026 году выведет на рынок Китая четыре новые модели автомобилей с электродвигателем, заявил глава компании Макото Учида на конференции по результатам за первое полугодие 2023 финансового года (апрель-сентябрь).

Компания запустит в продажу как полностью электрические модели, так и свой первый подключаемый гибрид (plug-in hybrid, PHEV). Первая из четырех новых моделей станет доступна китайским потребителям во втором полугодии 2024 года.

Все четыре автомобиля разработает китайский центр исследований и разработок Nissan.

Кроме того, компания с 2025 года будет ежегодно экспортировать из КНР около 100 тысяч машин, включая упомянутые новинки.

В апреле-сентябре розничные продажи Nissan в Китае упали на 20% в годовом выражении.

Nissan Китай Макото Учида
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