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Nissan представит 30 новых моделей в ближайшие три года

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan в ближайшие три года Nissan представит 30 новых моделей, включая 16 моделей электромобилей, говорится в новой среднесрочной стратегии компании.

Еще Nissan планирует увеличить продажи на 1 млн автомобилей и понизить стоимость производства одного автомобиля на 30% к концу 2026 финансового года, то есть к марту 2027 года.

"С учетом экстремальной волатильности рынка, Nissan предпримет решительные меры для обеспечения устойчивого роста и прибыльности", - заявил президент и CEO компании Макото Учида.

Nissan таргетирует рентабельность по показателю операционной прибыли на уровне выше 6% к марту 2027 года.

C начала 2024 года капитализация Nissan выросла на 13,5%, до 2,38 трлн иен ($15,73 млрд).

Nissan Япония Макото Учида
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