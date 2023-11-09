Nissan во II финквартале увеличил чистую прибыль в 11 раз

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor во втором квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль в 11 раз, что существенно превзошло ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 190,735 млрд иен ($1,26 млрд) против 17,36 млрд иен за аналогичный период годом ранее. На прошлогодние результаты негативное влияние оказал уход автопроизводителя из России.

Опрошенные Quick эксперты в среднем оценивали прибыль на уровне 90,925 млрд иен.

Операционная прибыль Nissan в прошедшем квартале повысилась в 2,3 раза - до 208,1 млрд иен. Выручка выросла на 25% и достигла 3,146 трлн иен.

Компания повысила прогнозы финансовых показателей на текущий фингод, который завершится в марте 2024 года, благодаря росту продаж автомобилей на всех рынках за исключением Китая, а также из-за ослабления иены. Теперь ожидается, что чистая прибыль автопроизводителя в этом фингоду увеличится на 76% - до 390 млрд иен, выручка - на 23%, до 13 трлн иен. Ранее Nissan предполагала повышение первого показателя на 53%, второго - на 19%.

При этом компания подтвердила годовой прогноз продаж автомобилей на отметке 3,7 млн единиц (рост на 12%).

Котировки акций Nissan поднялись на 3,9% по итогам торгов в четверг. За последние три месяца рыночная стоимость автопроизводителя повысилась на 1,8% (до 2,39 трлн иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 0,5%.