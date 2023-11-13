Акции "Русагро" подорожали на 3,8% после публикации квартального отчета

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Акции "Русагро" подорожали в начале торгов на "Московской бирже" в понедельник на 3,8% (до 1580 рублей за штуку) после публикации финансового отчета компании за III квартал 2023 года.

ГК "Русагро", один из ведущих агрохолдингов России, в третьем квартале получил 25,3 млрд рублей чистой прибыли против 1,2 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

Скорректированная EBITDA увеличилась в 1,7 раза, до 5 млрд рублей, рентабельность по этому показателю возросла до 21% с 10% ранее.

Выручка увеличилась на 31%, до 71,7 млрд рублей.