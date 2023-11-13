Производитель подсолнечного масла "Юг Руси" сменил владельца

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Основной производитель подсолнечного масла в РФ – "Юг Руси" перешел под контроль московского ООО "Ресурс", которое связывают со структурами владельца "Агрокомплекса им. Ткачева", экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева.

По данным ЕГРЮЛ, с 10 ноября 2023 года 100% долей в уставном капитале ООО "Юг Руси" принадлежит ООО "Ресурс" Камиля Музафарова, он же является гендиректором "Юга Руси".

Ранее со ссылкой на "Коммерсантъ" сообщалось, что "Юг Руси" может перейти под контроль структур владельца "Агрокомплекса им. Ткачева". По данным ЕГРЮЛ, Музафаров стал 30 августа гендиректором головных структур группы ООО "МЭЗ Юг Руси" и ООО "Юг Руси". На посту главы "Юга Руси" он сменил Дмитрия Кислова, сына основателя и владельца группы Сергея Кислова.

В июле Музафаров учредил в Москве ООО "Ресурс" с основным видом деятельности "холдинговые компании". Как отмечали источники издания, эта структура может стать покупателем "Юга Руси". Как следует из ЕГРЮЛ, 20 июля 100% "Ресурса" были заложены в Московском кредитном банке (МКБ), а 21 июля в залог МКБ перешла доля "Юга Руси" в "МЭЗ Юг Руси".

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев заявлял, что "Ресурс", "судя по всему, привлекает деньги от банка, передавая в залог доли, но, так как у пустой компании нет активов, банк получает в залог и доли в покупаемой структуре".

По словам источника издания, бизнес "Юга Руси" в рамках сделки может оцениваться примерно в 40 млрд рублей без учета долга.

"Юг Руси" объединяет девять маслозаводов, элеваторы, портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна. Портфель брендов включает марки "Золотая семечка", "Злато", "Аведовъ" и др. В сезоне 2021/2022 года "Юг Руси" обеспечивал 12% общероссийского выпуска сырого подсолнечного масла и 28% бутилированного, говорится в отчете "Русагро". По имеющимся у "Коммерсанта" данным участников рынка, в минувшем сезоне "Юг Руси" был крупнейшим в РФ экспортером масла, отгрузив более 399 тыс. тонн. Группа также занимается экспортом зерна.

"Агрокомплекс им. Ткачева" уже называли бенефициаром сделок, в которых участвовали формально не связанные с холдингом структуры. Так, в 2022 году владельцем агробизнеса чешской PPF Group стало принадлежавшее тогда Евгению Свистуле ООО "Земельный резерв", а "Юг Руси" продал сельхозземли ООО "Агротехнологии" Андрея Шейкина.

По собственным данным, "Агрохолдинг" занимает вторые места в РФ по производству молока и риса и пятые – по производству мяса и сахара. BEFL оценивает земельный банк холдинга на май этого года в 1,1 млн га. В 2022 году выручка "Агрокомплекса" выросла на 9,9% до 78,9 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 24,3% до 10,68 млрд рублей.