ГК "Русагро" планирует расширить проект "Цифровой фермер"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Русагро", один из ведущих агрохолдингов РФ, намерена расширить проект "Цифровой фермер" и объявила о поиске финансовых организаций для партнерского проекта в области финансирования сельхозпроизводителей.

Как сообщается в пресс-релизе группы, клиентами этих организаций могут стать более 3 тыс. проверенных компаний.

"Компания "Русагро" работает над развитием "Цифрового фермера" - многофункционального сервиса для аграриев. Основные функции сервиса: продажа урожая, закупка семян и средств защиты растений, агроконсалтинг, - говорится в пресс-релизе. - В 2023 году мы выдали займов на сумму более 500 млн рублей. Пилотная программа прошла успешно, поэтому готовы к ее расширению".

Более 3 тыс. сельхозпроизводителей, включая индивидуальных предпринимателей, фермерские хозяйства и др., испытывают потребность в заемных средствах для развития бизнеса и пополнения оборотных средств. "Чтобы предложить нашим постоянным клиентам самые выгодные условия финансирования, мы решили провести конкурентные переговоры с профильными финансовыми организациями по страхованию, кредитованию и иным видам финансирования", - говорится в пресс-релизе.

Группа сформировала критерии отбора для участия в партнерском проекте.

ГК запустила приложение "Цифровой фермер" для автоматизации работы с поставщиками сырья в конце 2021 года. С его помощью поставщики могут воспользоваться заказом транспорта, осуществлять куплю-продажу с цифровой подписью и обмениваться информацией о поставках, получать аналитику.

"Русагро" занимает 15% в производстве сахара в РФ (3-е место), в том числе 48% - в производстве кускового сахара (1-е место), 6% - в производстве товарной свинины (4-е место), 13% - подсолнечного масла (1-е место), 52% - маргарина (1-е место).

В первой половине этого года чистая прибыль ГК выросла до 13,2 млрд рублей с 470 млн рублей за аналогичный период прошлого года, выручка сократилась до 106,5 млрд рублей со 127,2 млрд рублей (на 16%) соответственно. Скорректированный показатель EBITDA упал на 48%, до 15,6 млрд рублей, рентабельность по этому показателю сократилась до 15% с 23%.

Активы компании расположены в 11 регионах РФ: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае. Земельный банк составляет 674 тыс. га. Наибольшие площади расположены в Белгородской области - 306 тыс. га, в Тамбовской области - 165 тыс. га, в Приморском крае - 97 тыс. га.