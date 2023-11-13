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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

"Соллерс" начал продажи выпускаемого на Дальнем Востоке пикапа Sollers ST6

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Продажи полноприводного пикапа Sollers ST6 (аналог китайского JAC T6), серийное производство которого запустилось в сентябре на площадке ООО "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ, бывшее СП "Соллерса" с японской Mazda), начались на российском рынке, сообщила пресс-служба автомобилестроительной группы "Соллерс".

Двухлитровый дизельный двигатель Sollers ST6 мощностью 136 л.с. с чугунным блоком цилиндров и цепным приводом ГРМ соответствует экологическим нормам класса Евро-5. Максимальный крутящий момент достигает 320 Нм. В паре с двигателем работает шестиступенчатая коробка передач. Пикап оснащается двумя подушками безопасности, системой напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистентом старта на подъеме.

Расчётная загрузка автомобиля - до 900 кг. Машина предлагается в двух комплектациях (Base и Comfort) и шести цветах.

Как сообщалось, серийное производство пикапов Sollers ST6 стартовало в сентябре на площадке АИТ (на 100% принадлежит "Соллерсу") во Владивостоке. "В 2024 году предприятие планирует запустить производство ещё одной модели Sollers в рамках реализации СПИК. Кроме того, группа "Соллерс" планирует дальнейшее расширение продуктовой линейки транспортных средств, которые будут выпускаться на Дальнем Востоке", - говорил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, присутствовавший на церемонии запуска пикапа в производство.

Дальневосточный завод "Соллерса" в его бытность российско-японским СП выпускал автомобили с 2012 года. До весны 2022 года там производились кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. За 2021 год предприятие собрало около 29 тыс. машин. Такой объём, как следует из данных АЕБ, и был реализован в 2021 году на рынке РФ. "Соллерс" консолидировал 100% долей бывшего паритетного СП с Mazda в конце 2022 года.

Mazda Sollers Владивосток Соллерс
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