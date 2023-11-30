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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Группа "Соллерс" выплатила более 160 млн руб. по windfall tax

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Предприятия российской автомобилестроительной группы "Соллерс" выплатили в общей сложности более 160 млн руб. по налогу на сверхприбыль, что не влияет на планы получения компанией прибыли в этом году, сообщила "Интерфаксу" совладелица и заместитель гендиректора "Соллерса" Зоя Каика в кулуарах форума-выставки "Россия".

"В целом, по предприятиям группы "Соллерс" мы заплатили windfall tax более 160 млн рублей. Из них, я бы сказала, 60% - это УАЗ и 40% - другие юрлица", - сказала топ-менеджер, отметив, что "уплата windfall tax никакого существенного влияния на изначально запланированные финансовые показатели группы "Соллерс" на 2023 год не окажет".

В России"Соллерс" выплатит в рамках windfall tax порядка 150 млн руб.Читать подробнее

План финансовых результатов "Соллерса" на 2023 год она не привела, но сообщила, что группа рассчитывает завершить год с прибылью. Как сообщалось, за I полугодие 2023 г. "Соллерс" получил 32,7 млрд руб.выручки и 1,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд руб., был введен в августе этого года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Минфин оценивал потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд руб.

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