Группа "Соллерс" выплатила более 160 млн руб. по windfall tax

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Предприятия российской автомобилестроительной группы "Соллерс" выплатили в общей сложности более 160 млн руб. по налогу на сверхприбыль, что не влияет на планы получения компанией прибыли в этом году, сообщила "Интерфаксу" совладелица и заместитель гендиректора "Соллерса" Зоя Каика в кулуарах форума-выставки "Россия".

"В целом, по предприятиям группы "Соллерс" мы заплатили windfall tax более 160 млн рублей. Из них, я бы сказала, 60% - это УАЗ и 40% - другие юрлица", - сказала топ-менеджер, отметив, что "уплата windfall tax никакого существенного влияния на изначально запланированные финансовые показатели группы "Соллерс" на 2023 год не окажет".

План финансовых результатов "Соллерса" на 2023 год она не привела, но сообщила, что группа рассчитывает завершить год с прибылью. Как сообщалось, за I полугодие 2023 г. "Соллерс" получил 32,7 млрд руб.выручки и 1,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд руб., был введен в августе этого года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Минфин оценивал потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд руб.