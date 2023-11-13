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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Tyson Foods сообщила о квартальной выручке хуже прогноза

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Tyson Foods в четвертом квартале 2023 финансового года (июль-сентябрь) получила выручку ниже прогноза и дала слабый прогноз на начавшийся финансовый год.

Чистый убыток компании в отчетном квартале составил $450 млн, или $1,31 в расчете на акцию, против прибыли в $538 млн, или $1,5 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов (включая закрытие предприятий) составила 37 центов в расчете на акцию, оказавшись выше среднего прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 29 центов на акцию.

Квартальная выручка Tyson Foods сократилась на 2,8% - до $13,35 млрд. При этом объемы продаж уменьшились на 0,6%, цены - на 1,4%.

Аналитики оценивали выручку в $13,73 млрд.

Компания рассчитывает в 2024 финансовом году получить выручку примерно на прошлогоднем уровне ($52,88 млрд). Консенсус-прогноз для этого показателя предполагает повышение на 2,8% - до $54,37 млрд.

За последние три месяца капитализация Tyson Foods снизилась на 13,7% (до $16,4 млрд), тогда как индекс S&P 500 опустился на 1,1%.

Tyson Foods США
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