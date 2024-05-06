Tyson Foods вышла на прибыльный уровень во II финквартале

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Tyson Foods во втором квартале 2024 финансового года вышел на прибыльный уровень, при этом скорректированный показатель оказался существенно лучше прогноза экспертов.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $145 млн, или 41 цент в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $97 млн, или 28 центов на акцию, за сопоставимый период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила 62 цента на акцию против убытка в 4 цента.

Выручка уменьшилась на 0,5% - до $13,072 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 39 центов на акцию при выручке в $13,16 млрд.

Продажи говядины в минувшем квартале выросли на 7,3% (до $4,95 млрд), свинины - на 4,6% (до $1,49 млрд), в то время как курятины - упали на 8,2% (до $4,07 млрд). Реализация готовой еды снизилась на 0,7% (до $2,4 млрд).

Tyson Foods подтвердила прогноз, согласно которому рассчитывает в 2024 фингоду получить выручку примерно на прошлогоднем уровне ($52,88 млрд).

За последние три месяца капитализация Tyson Foods увеличилась на 7,9% (до $21,7 млрд), тогда как индекс S&P 500 прибавил 3,7%.