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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Tyson Foods уволит 15% топ-менеджеров

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший в США поставщик мяса Tyson Foods сокращает 15% топ-менеджеров и 10% корпоративного персонала. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение гендиректора Донни Кинга сотрудникам компании.

"Сегодня непростой день", - отметил в сообщении Кинг. Обсуждения с большинством сокращаемых сотрудников пройдут на этой неделе.

Штат компании насчитывает около 142 тыс. человек, в том числе 124 тыс. в США. Большая часть американских работников - 118 тыс. - относится к некорпоративному персоналу (складскому, производственному и т.д.).

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Изменения придадут компании дополнительную гибкость и позволят ей работать быстрее, заявил представитель Tyson, чьи слова приводит газета.

Компания занимает около 20% американского рынка курицы, говядины и свинины и в последнее время находится под давлением в связи с ростом расходов, сообщает WSJ.

"Для повышения эффективности мы сосредоточимся на меньшем числе проектов и будем работать над ними интенсивнее, устраним задваивание работы", - заявил глава Tyson сотрудникам.

В марте компания сообщила о планах закрыть две птицефабрики и уволить примерно 1,7 тыс. работников для повышения эффективности куриного сегмента.

Акции Tyson дешевеют на 0,3% в начале торгов в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании сократилась на 37%, до $21,04 млрд.

США Tyson Foods
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