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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Миноритарием ХКФ банка стал бывший член правления череповецкого Меткомбанка

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Миноритарием ХКФ банка стал Максим Григорьев, работавший в череповецком Меткомбанке вплоть до его присоединения к Совкомбанку. Как следует из данных ЕГРЮЛ, Григорьев получил 1% ХКФ банка. Ранее эта доля принадлежала гражданину Грузии Авигдору Ярдени.

ХКФ банку принадлежит 49,5% долей в собственном капитале, такая же доля в банке у компании "ХКФ капитал" (ее учредители не раскрываются). "ХКФ капитал" получила долю в ХКФ банке в январе 2023 года, до этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% банка, Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко по 9,9% каждый.

Российский ХКФ банк ранее являлся дочерней структурой холдинга Home Credit N.V., входящего в состав международной группы PPF (ее крупнейшим бенефициаром ранее был чешский предприниматель Петр Келлнер).

В мае 2022 года Home Credit продала 49,51% ХКФ банка российским инвесторам во главе с Иваном Тырышкиным. В августе прошлого года ХКФ банк выкупил 49,5% своих долей у чешской группы.

Совкомбанк приобрел череповецкий Меткомбанк у структур Алексея Мордашова в октябре 2016 года. В конце марта 2017 года Совкомбанк присоединил Меткомбанк (Григорьев был переизбран членом правления Меткомбанка в начале марта).

ХКФ банк Максим Григорьев Меткомбанк Авигдор Ярдени
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