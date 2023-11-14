"АЛРОСА" отметила признаки стабилизации цен на алмазы и бриллианты

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" отмечает стабилизацию и первые признаки восстановления положительной динамики цен на алмазы и бриллианты на мировом рынке. Такую оценку через пресс-службу компании дал руководитель управления по корпоративным финансам "АЛРОСА" Сергей Тахиев.

Позитивное влияние оказывают улучшение прогнозов развития мировой экономики, грядущий период рождественских распродаж и восстановление рынка свадебных украшений в США, отмечают аналитики "АЛРОСА".

Также стали давать результаты предпринятые крупнейшими алмазодобывающими компаниям в последние месяцы усилия по нормализации уровня запасов бриллиантов у огранщиков.

По оценке Тахиева, после затяжной коррекции сейчас наблюдается все больше признаков завершения фазы сокращения запасов в сегменте огранки и ритейла. Постепенная выработка огранщиками накопленных запасов создает предпосылки для возобновления роста цен во всех звеньях рынка. "Как ожидается сезон рождественских распродаж будет для ювелирных ритейлеров положительным, в таком случае устойчивый рост спроса и цен на большинство категорий алмазно-бриллиантовой продукции, по нашим оценкам, возобновится уже I квартале 2024 года", - говорит Тахиев.

Падение индекса Rapaport (RAPI) на основные группы бриллиантов в начале октября замедлилось: за первую неделю месяца RAPI на бриллианты 1 карат снизился на 2,2% после падения в сентябре на 5,2% (с начала года подешевели на 21,3%). Индекс цен на алмазы (Zimnisky Global Rough Diamond Price Index) в октябре также сменил тренд, отмечают аналитики "АЛРОСА". При этом спрос на особо редкие категории алмазов и бриллиантов продолжает оставаться стабильно высоким. Так, например, по данным Fancy Color Research Foundation, цены на бриллианты фантазийных цветов в III квартале 2023 года выросли на 0,8%-5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фундаментальные факторы для увеличения цен на алмазно-бриллиантовую продукцию в долгосрочной перспективе остаются неизменными, считают аналитики "АЛРОСА". Рост благосостояния в азиатских странах, прежде всего в Китае и Индии, способствует глобальному росту потребления предметов роскоши - по прогнозам Bain, к 2030 году этот рынок увеличится в 2,5 раза относительно 2020 года и достигнет 530-570 млрд евро.

"На фоне возможности алмазодобывающих компаний по поддержанию стабильных поставок алмазного сырья (мировая добыча снизилась на 20% за последние шесть лет) в среднесрочной перспективе сохраняются перспективы образования структурного дефицита алмазного сырья с его увеличением по мере истощения действующих месторождений и отсутствия новых крупных", - говорится в пресс-релизе.