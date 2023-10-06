Цены на алмазы Petra упали на 16-18% к уровню августа

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сопоставимые цены на алмазы в ходе октябрьского тендера компании Petra Diamonds, разрабатывающей месторождения алмазов в Южной Африке и Танзании, снизились на 16-18% к предыдущим торгам, прошедшим в августе этого года. Такой результат, как сообщила Petra в пятницу, был достигнут по итогам продажи 75% от общего объема тендера.

В частности, было реализовано 344 554 карата на общую сумму $30,2 млн долларов, что предполагает среднюю цену в $88 за карат. Снижение сопоставимых цен отражает преобладающую слабость рынка, отметила Petra.

Продажу оставшихся 25% объемов тендера компания планирует завершить 11 октября.

Petra также прокомментировала меры крупных производителей по ограничению поставок алмазов на рынок и двухмесячный мораторий, введенный Индией на их закупку. "Ожидается, что [эти] шаги ... обеспечат столь необходимую рынку стабильность и поддержку, что повлияет и на цены", - отметила компания.

Petra также подтвердила свой прогноз, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены на алмазы выиграют от структурного дефицита предложения.

Ключевой потребитель алмазного сырья, гранильная отрасль Индии, сейчас испытывает давление из-за сокращения спроса на бриллианты на фоне глобального экономического спада, что заставило индийских огранщиков запросить двухмесячную приостановку закупок у алмазодобытчиков.

Публичная реакция на эту инициативу последовала пока только от "АЛРОСА". Российская компания заявила, что качественная база активов и стабильное финансовое положение позволяют ей реализовывать меры, направленные на поддержание баланса спроса и предложения на рынке.