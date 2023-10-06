Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Цены на алмазы Petra упали на 16-18% к уровню августа

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сопоставимые цены на алмазы в ходе октябрьского тендера компании Petra Diamonds, разрабатывающей месторождения алмазов в Южной Африке и Танзании, снизились на 16-18% к предыдущим торгам, прошедшим в августе этого года. Такой результат, как сообщила Petra в пятницу, был достигнут по итогам продажи 75% от общего объема тендера.

ЭкономикаАлмазодобывающая De Beers в ходе восьмого цикла снизила продажи в 2,5 раза г/гЧитать подробнее

В частности, было реализовано 344 554 карата на общую сумму $30,2 млн долларов, что предполагает среднюю цену в $88 за карат. Снижение сопоставимых цен отражает преобладающую слабость рынка, отметила Petra.

Продажу оставшихся 25% объемов тендера компания планирует завершить 11 октября.

Petra также прокомментировала меры крупных производителей по ограничению поставок алмазов на рынок и двухмесячный мораторий, введенный Индией на их закупку. "Ожидается, что [эти] шаги ... обеспечат столь необходимую рынку стабильность и поддержку, что повлияет и на цены", - отметила компания.

В миреG7 не будет заставлять индийских огранщиков отказываться от алмазов из РФG7 не будет заставлять индийских огранщиков отказываться от алмазов из РФЧитать подробнее

Petra также подтвердила свой прогноз, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены на алмазы выиграют от структурного дефицита предложения.

Ключевой потребитель алмазного сырья, гранильная отрасль Индии, сейчас испытывает давление из-за сокращения спроса на бриллианты на фоне глобального экономического спада, что заставило индийских огранщиков запросить двухмесячную приостановку закупок у алмазодобытчиков.

Публичная реакция на эту инициативу последовала пока только от "АЛРОСА". Российская компания заявила, что качественная база активов и стабильное финансовое положение позволяют ей реализовывать меры, направленные на поддержание баланса спроса и предложения на рынке.

Petra Diamonds
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Exxon близка к покупке Pioneer, сумма сделки может составить $60 млрд

Доллар превысил отметку в 101 рубль впервые с 14 августа

Рубль немного снизился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль немного снизился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году на уровне 2,8-3%

Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году на уровне 2,8-3%

Доллар США в четверг закрыл торги выше 100 рублей впервые в этом году

Доллар США в четверг закрыл торги выше 100 рублей впервые в этом году

Минтранс заверил, что нет проблем с выделением средств ФНБ на выкуп самолетов

British Airways договорилась с профсоюзом о повышении зарплат пилотов

British Airways договорилась с профсоюзом о повышении зарплат пилотов

Правительство готовит очередное повышение нормативов биржевых продаж

Правительство готовит очередное повышение нормативов биржевых продаж

ЦБ усмотрел в росте финансовых потоков в сентябре значимое повышение экономической активности

Путин заявил, что расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое - до 6% ВВП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });