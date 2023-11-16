Импорт алмазов в Индию в октябре вырос на 9% г/г после долгого спада

Экспорт бриллиантов упал на 33%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Импорт алмазного сырья в Индию в октябре 2023 года вырос на 9% по отношению к данным годичной давности, составив $1,102 млрд. Это следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

По сравнению с сентябрьским результатом этого года ($1,366 млрд) импорт в октябре сократился.

В физическом выражении объем импорта в октябре (8,76 млн карат) был на 29% ниже показателя прошлого года, но на 10% выше сентябрьского результата (7,92 млн карат).

За апрель-октябрь этого года импорт алмазного сырья в Индию снизился на 18% в денежном выражении, в то время как по объему снижение составило всего 2%.

Импорт синтетических алмазов (lab grown) в Индию в октябре также упал (на 19% г/г), он оценивается в $89 млн.

Экспорт бриллиантов из Индии в октябре 2023 года упал на 33% к октябрю прошлого года, до $1,26 млрд, по сравнению с сентябрем ($1,673 млрд) экспорт сократился на 24%.

По объему экспорт также уменьшился на 33% г/г и оказался на 20% ниже сентябрьского показателя.

За апрель-октябрь текущего года экспорт бриллиантов из страны снизился на 5% по стоимости и на 22% по объему.

Экспорт синтетических бриллиантов из страны в октябре ($179 млн) оказался на 23% ниже данных годичной давности.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира. Гранильная отрасль Индии сейчас испытывает давление из-за сокращения спроса на бриллианты на фоне глобального экономического спада, что заставило индийских огранщиков запросить 2-месячную приостановку закупок у алмазодобытчиков, с 15 октября до 15 декабря.

О последствиях эмбарго можно судить по результатам сайта De Beers, проходившего с 4 октября по 3 ноября. В ходе него было продано алмазное сырье всего на $80 млн, что почти в 6 раз ниже уровня годичной давности ($454 млн) и в 2,5 раза меньше предыдущего показателя ($200 млн), который был историческим минимумом для этого периода.

Российская "АЛРОСА" результаты своих продаж не раскрывает с марта 2022 года. Известно, что "АЛРОСА" поддержала индийское эмбарго, заявив, что качественная база активов и стабильное финансовое положение позволяют ей реализовывать меры, направленные на поддержание баланса спроса и предложения на рынке.